Червиченко: будет занятно, если Салихова усилит свое влияние и добьется больших успехов, чем Федун за 16 лет

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко поделился впечатлениями от интервью Заремы Салиховой.
Фото: Metaratings
— У нас намечается занимательная опера. Меня несколько удивляет, что она решила выйти в публичное пространство, но в "Спартаке" всегда все очень удивительно. Будет совсем занятно, если Салихова усилит свое влияние и добьется больших успехов, чем муж за 16 лет, — заявил Червиченко в интервью Sport24.

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Теги: Спартак Червиченко Салихова Федун
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