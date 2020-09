Евсеев: ждём наших сборников, у всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет

View this post on Instagram

Провели контрольную игру. По движению вопросов нет. Понятно, что были нагрузочные тренировки. Лёгкости обычной не хватало, но ребята терпели, двигались. Два разных тайма. Первый поинтереснее, после него счёт был 3:0. Потом пошли замены, Аша сумела забить. но гол Жамалетдинова все намеки на интригу снял. Выиграли 4:1, в первом тайме отличились Бизяк, Гилргобиани и Вомбергар. Качественно провели сбор, завтра надо восстановиться. Ждём наших сборников, у всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет. Пришло много болельщиков, : том числе наши, уфимские. Уходили после игры довольные, общались с командами. Было много детей, думаю в Челябинской области болельщиков у нас добавилось. Со среды начинаем готовиться к «Тамбову». #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев