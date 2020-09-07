Евсеев: ждём наших сборников, у всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги товарищеского матча с "Металлургом".

Встреча прошла в Аше и завершилась победой уфимцев со счетом 4:1.

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Провели контрольную игру. По движению вопросов нет. Понятно, что были нагрузочные тренировки. Лёгкости обычной не хватало, но ребята терпели, двигались. Два разных тайма. Первый поинтереснее, после него счёт был 3:0. Потом пошли замены, Аша сумела забить. но гол Жамалетдинова все намеки на интригу снял. Выиграли 4:1, в первом тайме отличились Бизяк, Гилргобиани и Вомбергар. Качественно провели сбор, завтра надо восстановиться. Ждём наших сборников, у всех будет разное состояние: кто играл, кто почти нет. Пришло много болельщиков, : том числе наши, уфимские. Уходили после игры довольные, общались с командами. Было много детей, думаю в Челябинской области болельщиков у нас добавилось. Со среды начинаем готовиться к «Тамбову». #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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"Уфа" в 7-м туре чемпионата России сыграет с "Тамбовом". Встреча пройдет 12 сентября.

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Теги: Уфа Евсеев
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