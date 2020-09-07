Сообщается, что у 22-летнего футболиста было предложение от "Краснодара", но Лесовой сделал выбор в пользу "Динамо".
По данным СМИ, "Динамо" заплатило за игрока 1,8 млн евро.
В нынешнем сезоне Лесовой провел за тульский "Арсенал" 6 матчей и забил 2 гола.
"Спорт-экспресс"
Лесовой вместо "Динамо" мог перейти в "Краснодар"
Полузащитник Даниил Лесовой сегодня перешел в московское "Динамо".
Фото: © ФК "Арсенал" Тула
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