Аршавин: работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин сравнил карьеру в футболе и вне его.
Фото: ФК "Зенит"
— После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нихрена. Работать стал больше, а денег меньше — по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался, и можешь курить бамбук, — заявил футбольный эксперт в эфире телеканала "МАТЧ ТВ".

39-летний Аршавин закончил карьеру футболиста зимой 2019 года. Последним клубом российского нападающего стал казахстанский "Кайрат". Также во время карьеры россиянин выступал за "Кубань", питерский "Зенит", лондонский "Арсенал".

Всего за игровую карьеру Аршавин провёл 626 матчей, забил 139 голов и отдал 186 голевых передач, а также выиграл три чемпионата и суперкубок России. К этим трофеям Аршавин добавил победы в Кубке и Суперкубке УЕФА.

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Теги: Зенит Аршавин
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