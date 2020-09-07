Дюпин объяснил, почему у Еремёнко самые тяжелые удары в чемпионате России

Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, что у полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко самые тяжёлые удары для парирования в РПЛ.

Фото: ФК "Ростов"