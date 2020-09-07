— В РПЛ самый сложный удар у Еременко. Он бьет без замаха, мяч летит очень непонятно. Помню, мы играли в Ростове, он вроде не собирался бить, а тут раз и вылетает — по непредсказуемой траектории, может прямо перед тобой вильнуть, — рассказал вратарь в интервью Sports.ru.
Также Дюпин рассказал, что проще всего на выходах было играть в ПФЛ, и вспомнил, что подачи Алексея Миранчука были одними из самых сложных, потому что он делал низкие забросы, на уровне головы, на которые практически невозможно выйти.
32-летний Дюпин в текущем сезоне отыграл шесть матчей в чемпионате России, пропустил девять мячей и один раз сыграл "на ноль".
33-летний Ерёменко провёл в нынешнем розыгрыше РПЛ пять матчей и не отметился результативными действиями.
Дюпин объяснил, почему у Еремёнко самые тяжелые удары в чемпионате России
Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, что у полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко самые тяжёлые удары для парирования в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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