"Я написал Кокорину сообщение. Он обещал, что сыграет", - сказал Арустамян в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Кокорин перешёл в "Спартак" в начале августа 2020 года, но из-за травмы до сих пор не выходил на поле в футболке "красно-белых".
Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 13 сентября на "ВТБ Арене". Встреча начнется в 19:00 по Москве.
После 6-и туров РПЛ "Спартак" с 14 очками занимает 1 место. ЦСКА же с 10 очками расположился на 5 строчке.
Арустамян: Кокорин пообещал сыграть с ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"
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