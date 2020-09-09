По информации источника, до перехода 29-летнего форварда в московский клуб, его услуги активно предлагал итальянской "Фиорентине" сын Фабио Капелло Пьерфилиппо.
Шёл разговор о контракте на 2-3 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон. Однако переговоры не дошли до конца из-за посредницы в сделке.
В итоге, Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком" сроком на три года.
Источник: Metaratings
Источик: сын Капелло предлагал "Фиорентине" услуги Кокорина до подписания контракта со "Спартаком"
Фото: ФК "Спартак"
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