Сообщается, что английский клуб рассматривает вариант с подписанием российского хавбека на замену Пьеру-Эмилю Хейбьергу, который перешел в "Тоттенхэм".
На данный момент 27-летний Кузяев находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне АПЛ "Саутгемптон" занял 11-е место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Саутгемптону" интересен Кузяев
Полузащитник Далер Кузяев попал в сферу интересов "Саутгемптона".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!