Батуренко - о Кикнадзе: он только обещал, а по факту - одно лицемерие.

Юрий Батуренко, долгое время работавший помощником Юрия Семина в "Локомотиве", высказался о генеральном директоре клуба Василии Кикнадзе.

Фото: ФК "Локомотив"