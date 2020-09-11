"Посчитайте, сколько лет Семин в футболе и сколько - Кикнадзе. Для Палыча было открытием, что клубом руководят люди, ничего не понимающие в футболе.
Слова "нет" на наши просьбы я от него никогда не слышал. Кикнадзе - такой рубаха-парень. Он обещал, обещал, обещал… А по факту - одно лицемерие.
Семин не пересказывал мне диалоги с Кикнадзе. У Юрия Палыча такта больше гораздо и мозгов. И он знает, что такое честь", - цитирует Батуренко Sport24.
Кикнадзе заступил на должность генерального директора "Локомотива" 29 декабря 2018 года. До этого работал журналистом и телеведущим. В период его работы работы "Локомотив" стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
В нынешнем сезоне РПЛ после 6-и туров "Локомотив" занимает 8 место, имея в своем активе 8 очков.
Батуренко - о Кикнадзе: он только обещал, а по факту - одно лицемерие.
Юрий Батуренко, долгое время работавший помощником Юрия Семина в "Локомотиве", высказался о генеральном директоре клуба Василии Кикнадзе.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!