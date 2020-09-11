"Даже не хочу тратить время на это. Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду", - передает слова Медведева "Чемпионат".
Ранее появилась новость, что новой трансферной целью "Зенита" стал игрок "Бетиса" Фекир. Также чемпион России пытался договориться с "Интером" о переходе Эриксена.
После 6-и туров в Российской Премьер-Лиге "Зенит" с 13 очками расположился на 2 месте. Следующий матч петербургский клуб проведет 14 сентября дома против "Арсенала".
Медведев - об интересе "Зенита" к Фекиру и Эриксену: не хочу тратить время на это. Люди живут в виртуальном мире
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику "Бетиса" Набилю Фекиру и хавбеку "Интера" Кристиану Эриксену.
Фото: ФК "Зенит"
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