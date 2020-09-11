"У «Спартака» есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель – титулы и участие в Лиге чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы", - передает слова Федуна "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Ромы" к нападающему "красно-белых" Александру Кокорину. Также сообщалось о заинтересованности "Лиона" в защитнике московского клуба Самуэле Жиго и об интересе "Болоньи" к форварду Эсекьелю Понсе. Однако генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб не намерен продавать Жиго ни за какие деньги.
После 6-и туров "Спартак" лидирует в чемпионате России. Следующий матч команда Тедеско проведет 13 сентября в гостях против ЦСКА.
Федун: у "Спартака" есть предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о трансферных предложениях, которые поступили московскому клубу.
Фото: ФК "Спартак"
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