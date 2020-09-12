"Когда вели переговоры с Джано, понимали, что идем на риск. Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы получили бы усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась иначе", - цитирует Рекечинского пресс-служба клуба.
Ананидзе не провел ни одной игры за волгоградскую команду.
Ранее сообщалось, что Джано является самым высокооплачиваемым игроком в "Роторе".
Ранее Ананидзе выступал за "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов" и "Анортосис".
Гендиректор "Ротора": когда вели переговоры с Джано, понимали, что идем на риск
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Джано Ананидзе.
Фото: ФК "Ротор"
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