"Была очень быстрая игра с обоюдоострыми шансами и моментами. Удаление сильно повлияло на ход встречи, но у нас недостаточно опыта для реализации такого преимущества. Несмотря на численное преимущество, игра продолжилась в нервной обстановке. Мне бы хотелось, чтобы мы играли спокойнее", - приводит слова Слуцкого Sport24.
Также главный тренер "Рубина" высказался об эпизоде с пенальти в ворота "Динамо".
"Мне показалось, что никто не нырял и это было нарушение правил. Я еще не видел эпизод в повторе, но в динамике показалось, что решение верное. VAR подтвердил решение главного арбитра", - сказал Слуцкий.
Единственный гол в матче был забит с пенальти, назначенного за падение в штрафной площади хавбека "Рубина" Хвичи Кварацхелии. 11-метровый удар уверенно реализовал Джордже Деспотович.
Слуцкий - о матче с "Динамо": удаление сильно повлияло на ход встречи, но у нас недостаточно опыта для реализации преимущества
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал игру команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Рубин"
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