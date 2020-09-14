— Хотел бы отметить высокий уровень работы судейской бригады на дерби. У нас принято в неудачных матчах критиковать, когда эмоции превалируют, а когда судьи действительно здорово отрабатывают матч, это принимается по умолчанию[left][/left], — рассказал Бабаев в интервью Sport24.
Также генеральный директор ЦСКА отметил, что эти слова он произносит не только из-за того, что ЦСКА победил. Он вспомнил матч с "Ахматом", когда они просили руководство судейского корпуса оценить момент с попаданием мяча в руку Щенникову.
ЦСКА обыграл "Спартак" (3:1). Главным судьёй встречи был Сергей Карасёв.
Бабаев: хотел бы отметить высокий уровень работы судейской бригады на дерби со "Спартаком"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил высокий уровень судейства в дерби со "Спартаком" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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