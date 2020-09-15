Каррера - об интересе к Бакаеву: это неправда. Не знаю, кто это распространяет

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опроверг информацию об интересе греческого клуба к полузащитнику "красно-белых" Зелимхану Бакаеву.
Фото: ФК "Спартак"
"Нет, это неправда. Не знаю, кто распространяет такие новости", - цитирует Карреру "Спорт-экспресс".

Ранее появилась информация, что АЕК заинтересован в приобретении Бакаева. В "Спартаке" заявили, что хотят сохранить футболиста.

Напомним, что Каррера возглавлял "красно-белых" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Спартак" завоевал чемпионский титул спустя 16 лет. В нынешнем сезоне РПЛ команда Тедеско после 7-и туров занимает 3 место с 14 очками.

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Теги: Каррера Бакаев Спартак АЕК
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