По сведениям источника, 21-летний полузащитник получил также предложение от английского "Блэкберна", но остановил свой выбор на "Ганновере", с которым согласовал условия контракта. Сообщалось, что немцы арендуют футболиста у ЦСКА на год.
Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В текущем сезоне словенец провёл пять матчей в чемпионате России, но не отметился результативными действиями.
Источник: Football Insider.
Источник: Бийол выбрал "Ганновер" вместо "Блэкберна"
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, вероятно, продолжит карьеру в "Ганновере".
Фото: ПФК ЦСКА
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