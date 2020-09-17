Ахмедов: очень рад дебютному голу Урунова за "Спартак"

Экс-полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов прокомментировал гол соотечественника Остона Урунова за московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
19-летний Урунов забил в матче Кубка России с "Родиной" (5:1).

— Очень рад дебютному голу Урунова за "Спартак". Красивый гол получился. Этот гол придаст ему уверенности, так держать. Желаю ему только удачи и успехов, — рассказал футболист "Шанхай СИПГ" в интервью Sport24.

32-летний Ахмедов выступал в России также за "Анжи". В "Шанхай СИПГ" футболист перешёл из "Краснодара" в январе 2017 года.

19-летний Урунов перешёл в "Спартак" летом текущего года из "Уфы" за 1,5 млн евро.

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Теги: Спартак Урунов Ахмедов
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