19-летний Урунов забил в матче Кубка России с "Родиной" (5:1).
— Очень рад дебютному голу Урунова за "Спартак". Красивый гол получился. Этот гол придаст ему уверенности, так держать. Желаю ему только удачи и успехов, — рассказал футболист "Шанхай СИПГ" в интервью Sport24.
32-летний Ахмедов выступал в России также за "Анжи". В "Шанхай СИПГ" футболист перешёл из "Краснодара" в январе 2017 года.
19-летний Урунов перешёл в "Спартак" летом текущего года из "Уфы" за 1,5 млн евро.
Ахмедов: очень рад дебютному голу Урунова за "Спартак"
Экс-полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов прокомментировал гол соотечественника Остона Урунова за московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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