"Химки". Минус главный тренер. Минус спортивный директор. Аренда Игнатова из "Спартака" заблокирована. Проект "Спартак" – "Химки" закрыт. Куратор нового проекта – Сергей Анохин", - написал журналист в своем телеграм-канале.
Напомним, что судьба тренерского штаба и руководства подмосковного клуба будет решена в понедельник, 21 сентября.
Во вчерашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" разгромил "Химки" со счетом 7:2. Команда Дмитрия Гунько с 3 очками занимает 15 место в РПЛ.
Сергей Егоров: проект "Спартак" - "Химки" закрыт, аренда Игнатова заблокирована
Журналист Сергей Егоров поделился мнением касаемо новости, что решение по будущему главного тренера "Химок" Дмитрия Гунько будет принято в понедельник.
Фото: ФК "Химки"
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