Сергей Егоров: проект "Спартак" - "Химки" закрыт, аренда Игнатова заблокирована

Журналист Сергей Егоров поделился мнением касаемо новости, что решение по будущему главного тренера "Химок" Дмитрия Гунько будет принято в понедельник.

Фото: ФК "Химки"