"Краснодар" – это команда, которая отлично подходит мне по философии. Хочу выиграть с "быками" все, что возможно, вплоть до Лиги чемпионов. Может быть, прозвучит слишком амбициозно, но это так. Я привык ставить перед собой максимальные цели. По-моему, это правильно", - цитирует француза пресс-служба "быков".
Кабелла перешел в "Краснодар" из "Сент-Этьена" летом 2019 года.
В текущем сезоне РПЛ 30-летний Кабелла в составе "Краснодара" провел 5 матчей и забил 3 мяча.
Кабелла: хочу выиграть с "Краснодаром" все, что возможно, вплоть до Лиги чемпионов
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла рассказал о своих целях.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!