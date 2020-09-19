Источник назвал дату приезда Манджукича в Россию и его зарплату в "Локомотиве"

Нападающий Марио Манджукич в ближайшее время станет игроком "Локомотива".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, 34-летний форвард прибудет в расположение "Локомотива" в среду, 23 сентября.

Футболист подпишет контракт на два года с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон без учета бонусов.

Последним клубом Манджукича был "Аль-Духаиль". Сейчас он свободный агент.

Источник: "СЭ".

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Теги: Локомотив Манджукич
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