Как сообщает источник, 34-летний форвард прибудет в расположение "Локомотива" в среду, 23 сентября.
Футболист подпишет контракт на два года с зарплатой в 2,8 млн евро за сезон без учета бонусов.
Последним клубом Манджукича был "Аль-Духаиль". Сейчас он свободный агент.
Источник: "СЭ".
Источник назвал дату приезда Манджукича в Россию и его зарплату в "Локомотиве"
Нападающий Марио Манджукич в ближайшее время станет игроком "Локомотива".
Фото: Getty Images
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