В понедельник, 21 сентября, как ожидается, подмосковный клуб объявит об увольнении с поста главного тренера Дмитрия Гунько. Под его руководством "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а в 8-м туре они уступили "Краснодару" со счётом 2:7.
Помимо Черевченко руководство "Химок" рассматривает кандидатуры Дмитрия Парфёнова и Николая Писарева. Но Черевченко является фаворитом и основным кандидатом, утверждает Metaratings.
"Химки" планируют назначить Черевченко на пост главного тренера
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко может возглавить "Химки".
Фото: РИА "Новости"
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