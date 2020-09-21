Гунько удалил пост, в котором сообщил об уходе из "Химок"

Российский тренер Дмитрий Гунько удалил из "инстаграма" пост, в котором он сообщил об уходе из "Химок".



Фото: "Чемпионат"

Ранее Гунько написал, что покидает команду. Тренер заявил, что не имеет морального права оставаться в команде после "такого поражения". Видимо, речь идёт о поражении "Химок" от "Краснодара" со счётом 2:7 в матче 8-го тура РПЛ.



Гунько возглавил команду 1 августа. В настоящее время подмосковный клуб занимает предпоследнее место, набрав 3 очка.