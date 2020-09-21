Предполагается, что "Спартак" в дальнейшем отдаст Рассказова в аренду или переведёт в "Спартак-2". Пока что главный тренер москвичей Доменико Тедеско не планирует использовать защитника в качестве игрока основы.
"Мы получили предложение от "Спартака". Ведём переговоры. Я попросил Шамиля Газизова дать Николаю возможность играть за "Спартак-2", поскольку он основной игрок молодёжной сборной, а ей предстоят решающие матчи отбора на Евро", – цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Агент Рассказова сообщил, что ведёт переговоры со "Спартаком" о продлении контракта
Валериюс Мижигурскис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, рассказал о переговорах с московским клубом о продлении контракта.
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