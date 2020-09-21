22-летний футболист стал автором единственного гола в матче. Хорват вспомнил детали решающего эпизода матча.
— Получилась хорошая атака. Жора Щенников выиграл борьбу, сделал пас на Чалова, который, в свою очередь, выполнил шикарную передачу на меня. Поэтому мне было несложно реализовать свой момент, — рассказал Бистрович в интервью пресс-службе команды.
В нынешнем сезоне Бистрович принял участие в пяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых стал автором двух забитых мячей.
ЦСКА после победы набрал 16 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы турнира.
Бистрович — о голе "Уфе": Чалов выполнил шикарную передачу. Мне было несложно реализовать свой момент
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу над "Уфой" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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