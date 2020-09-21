Источник: Черевченко станет новым главным тренером "Химок"

Бывший наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко возглавит подмосковные "Химки".
Фото: Global Look Press
Ранее об уходе из команды объявил главный тренер Дмитрий Гунько, правда, потом специалист удалил эту публикацию из своих соцсетей.

Сообщается, что новым наставником команды станет Игорь Черевченко. Последним местом работы тренера был тульский "Арсенал", который он тренировал с 2018 по 2020 годы. Черевченко возглавит "Химки" до конца сезона.

Источник: РБК.

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Теги: Химки Черевченко Гунько
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