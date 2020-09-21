— Возвращение в "Химки"? Все возможно. Я говорил уже, что ради команды и ради престижа области реально решить задачи, которые были поставлены изначально. Время для этого есть, — рассказал специалист в интервью Sport24.
51-летний Юран возглавил "Химки" в январе 2020 года. Вместе с ним клубом вышел в РПЛ, а также в финал Кубка России, где уступил "Зениту". 1 августа клуб объявил об завершении сотрудничества со специалистом. На пост наставника был назначен Дмитрий Гунько, который сегодня покинул свою должность.
Юран: возвращение в "Химки"? Все возможно
Российский специалист Сергей Юран не исключил возвращение в "Химки".
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!