"После матча обычно эмоции выходят на первый план". Гендиректор "Ахмата" — об интервью Талалаева

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров дал оценку комментариям наставника команды Андрея Талалаева после матча с "Динамо" (0:1).
Фото: ФК "Ахмат"
— После матча обычно эмоции выходят на первый план. Найдите тренера, который будет против усиления команды. Работа на трансферном рынке в клубе ведется всегда, но в условиях нынешних реалий сложно что-то прогнозировать.

Не понравилось, что проиграли. У нас есть команда, она борется, а над ошибками будем работать, исправлять, — заявил функционер в интервью ТАСС.

Напомним, Талалаев после матча задался вопросом, сколько матчей выиграло "Динамо", когда в этих встречах не было пенальти и удалений. Он также усмехнулся над игрой "сине-бело-голубых" в Лиге Европы, пожелал им удачи в еврокубках, из которых они вылетели.

Эта речь успела понравиться футбольному блогеру Василию Уткину. Он считает, что флэш-интервью для того и созданы, чтобы создавать эмоции. Уткин добавил, что Талалаев выступил отлично, а его визави Кириллу Новикову никогда не удастся такое повторить.

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Теги: Ахмат Динамо Талалаев Айдамиров
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