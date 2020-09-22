Накануне "Химки" покинули наставник Дмитрий Гунько и спортивный директор Сергей Егоров. СМИ сообщают о том, что команду возглавит Игорь Черевченко, однако решение пока не окончательное. Многое будет зависеть от будущего инвестора. В ближайшие дни он проведет встречу с мэром города.
Если у клуба появится крупный спонсор, то именно он будет определять и состав руководящего аппарата "Химок", и тренерский штаб команды. При этом у инвестора есть свои условия. С этим и связана заминка с назначением главного тренера.
Источник: Матч ТВ
"Химки" пока не определились с новым тренером. Решение будет зависеть от потенциального инвестора
Решение по главному тренеру "Химок" будет принято после того, как клуб договорится с новым инвестором.
Фото: ФК "Химки"
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