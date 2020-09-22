Сообщается, что клубы уже ведут переговоры по 25-летнему хавбеку. За игрока, которым также интересовался "Спартак", "Ницца" хочет получить 10 млн евро.
В прошлом сезоне Сиприен сыграл 24 матча, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 14,5 млн евро.
Источник: L'Equipe
Хавбек "Ниццы" Сиприен, которым интересовался "Спартак", близок к переходу в "Бордо"
Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен близок к переходу в "Бордо".
Фото: AFP
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