Несколько клубов РПЛ подозревают лигу в коррупции. Прядкину были высказаны претензии

На общем собрании клубов РПЛ президенту лиги Сергею Прядкину были высказаны претензии, касающиеся траты взносов от команд.

Фото: РПЛ