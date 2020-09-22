Руководители "Урала", "Рубина" и "Ахмата" задали Прядкину вопрос - почему на доставку мячей, которые оплачивает спонсор, уходит порядка 2,5 млн рублей. В ответ прозвучало: "Ну это же не одна ходка".
Представителей команд также удивляет стоимость работы инспекторов и делегатов матчей. За сезон на эти цели тратится 13 млн рублей.
Руководители клубов остались недовольны и новым размером оплаты статистической платформы InStat. Теперь клубы суммарно тратят на это 3 млн рублей, расходы возросли в полтора раза.
Источник: Metaratings
Несколько клубов РПЛ подозревают лигу в коррупции. Прядкину были высказаны претензии
На общем собрании клубов РПЛ президенту лиги Сергею Прядкину были высказаны претензии, касающиеся траты взносов от команд.
Фото: РПЛ
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