"Зенит" ведет переговоры о переходы с представителями игрока. В ближайшие дни наступит ясность в этом вопросе, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
Также в услугах 27-летнего Дракслера заинтересован "Краснодар", но "Зенит" продвинулся намного дальше в переговорах по возможному переходу игрока.
"Зенит" заинтересован в приобретении Дракслера
Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "ПСЖ"
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