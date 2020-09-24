Такое решение было принято в целях предосторожности из-за высокой температуры у футболиста. Его имя не сообщается.
Послезавтра, 26 сентября, "Зенит" проведет домашний матч 9-го тура против "Уфы".
После восьми туров питерцы лидируют в чемпионате России с 17 очками.
Источник: Metaratings.
Источник: "Зенит" отстранил одного из молодых футболистов от команды из-за высокой температуры
Один из футболистов "Зенита" был изолирован от команды.
Фото: ФК "Зенит"
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