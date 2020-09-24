— В "Локомотиве" меня все устраивает, но не буду скрывать, моя мечта — играть в топ-клубе Европы. Чтобы она осуществилась, нужно потрудиться. Так что сейчас я сосредоточен только на этом, — рассказал бразилец в интервью Sport24.
Мурило добавил, что он не думает о будущем, а старается жить сегодняшним днём и работать на максимум. Он вспомнил, что не расстраивался, когда его критиковали за игру в московском клубе, потому что решил, что не будет обращать внимание на критику или хвалебные отзывы, а будет просто работать.
Защитник "Локомотива" Мурило: не буду скрывать, моя мечта — играть в топ-клубе Европы
Защитник "Локомотива" Мурило Серкейра рассказал, что хочет играть в топ-клубе Европы.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!