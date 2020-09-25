"Безусловно, положительный результат влияет на внутреннее состояние команды. Микроклимат хороший, с таким настроем готовимся к предстоящей игре. Нам будет сложно, ведь играем в Грозном, а там легких игр не бывает. Тренер проанализирует соперника и расскажет, какие есть положительные и слабые стороны. Постараемся сыграть так же хорошо, как играли", - сказал Кулаков в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что встреча "Ахмата" и "Урала" пройдет 27 сентября на "Ахмат-Арене" в Грозном. Начало матча - в 16:30 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.
После 8-и туров "Ахмат" и "Урал" имеют по 10 очков и занимают 10 и 11 место в чемпионате России соответственно.
Источник: пресс-служба "Урала"
Защитник "Урала" Кулаков - об игре с "Ахматом": в Грозном легких матчей не бывает
Защитник "Урала" Денис Кулаков поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом".
Фото: ФК "Урал"
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