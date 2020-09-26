Подопечные Доменико Тедеско набрали 20 очков, повторив достижение сезона 2013/14, когда также по итогам девяти первых туров набрали такое же количество очков.
В следующем туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Зенитом". Встреча пройдет 3 октября.
"Спартак" выдал лучший старт в РПЛ за последние семь лет
В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" на выезде обыграл "Тамбов" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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