— Это не победа на классе, команда играла с особым настроем. У нас после матчей, в которых мы потеряли семь очков был очень серьезный разговор и с тренерским штабом, и с ребятами, — заявил функционер в интервью ТАСС.
Медведев отметил, что игра со "Спартаком", которая состоится в рамках 10-го тура 3 октября, будет матчем за лидерство в чемпионате. Он подчеркнул, что хоть "Зенит" впереди за счёт разницы мячей, но количество очков у команд одинаковое.
Напомним, "Зенит" в прошлом туре сыграл вничью с "Уралом" (1:1).
Медведев: это не победа на классе. У нас был серьёзный разговор после матчей, когда мы потеряли семь очков
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал разгромную победу над "Уфой" (6:0).
Фото: ФК "Зенит"
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