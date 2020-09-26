"Разочарованы результатом. Показалось, что когда мы забили, тогда же и снизили активность. А надо было продолжать в том же духе.
У нас очень плотный график и маленькая обойма футболистов. Мы восстанавливались, готовились, но, возможно, слишком много эмоций оставили в матче Лиги чемпионов. Поэтому и плохо входили в эту игру.
Нет смысла беречь силы, когда уже прошло 70 минут игры. Надо делать было всё для победы. А если беречь силы, то надо было выпускать второй состав, как это сделал ПАОК, который играл практически одновременно с нами. Но мы не можем себе такого позволить. К тому же мы не хотим разделять турниры, ибо каждый из них имеет для нас важное значение", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Напомним, что 30 сентября состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором ПАОК примет на своем поле "Краснодар". Первая встреча команд завершилась победой "быков" со счётом 2:1.
После ничью в матче "Краснодара" и "Сочи" подопечные Мусаева с 15 очками расположились на 5 строчке в чемпионате России. "Южане" занимают 4 место с 16 очками.
Мусаев: "Краснодар" не может позволить себе беречь силы перед ЛЧ и выпускать второй состав
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с "Сочи" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
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