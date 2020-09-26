— У команды есть свой почерк, есть свой рисунок игры. Конечно, есть нюансы. Например, мы не реализуем много моментов. Зато стали меньше пропускать по сравнению с прошлым сезоном. Все идет своим чередом, — рассказал Рыков в интервью "Матч ТВ".
32-летний Рыков пополнил состав "Урала" текущим летом на правах свободного агента. У футболиста истёк контракт с московским "Динамо", за который он выступал c лета 2016 года.
Ранее Рыков был возмущен разной трактовкой эпизодов для "Зенита" и других команд, вспомнив, как питерцам засчитали гол в ворота екатеринбуржцев после офсайда.
Рыков: у "Урала" есть свой почерк, есть свой рисунок игры
Защитник "Урала" Владимир Рыков считает, что у команды есть свой стиль.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!