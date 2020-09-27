— Ожидания сдержанно-оптимистичные, но с тревожным суеверием. Потому что уж больно невнятен и ослаблен нынешний "Локомотив", что подозрительно. Результат футбольного матча всегда складывается из очень странных и непредсказуемых компонентов, — рассказал Грушевский в интервью Sport24.
После восьми туров коллектив Виктора Гончаренко идёт на третьем месте турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги с 16 очками. У подопечных Марко Николича 12 очков и восьмая позиция.
Игра ЦСКА — "Локомотив" состоится сегодня на "ВЭБ Арене".
Грушевский поделился ожиданиями от матча ЦСКА — "Локомотив"
Юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от матча команды с "Локомотивом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: "Первый канал"
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