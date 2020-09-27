— Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! — заявил Сапогов в интервью "СЭ".
Сапогов добавил, что его номер есть у Асильдарова, он ждёт звонка и ответа, где и когда они встретятся. Сапогов готов посмотреть, на что способен Асильдаров.
Источник: Сапогов вызвал на бой Асильдарова
Бывший российский форвард Алексей Сапогов готов подраться с нападающим "Анжи" Шамилем Асильдаровым.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!