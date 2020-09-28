Черевченко дебютирует с победы, Новиков приближается к увольнению

Rusfootball – об успешном дебюте нового тренера в «Химкам» и очередном позоре «Динамо».
Фото: ФК "Химки"
«Химки» с девятой попытки одержали первую победу в новом сезоне. Подмосковный клуб в девятом туре сенсационно обыграл московское «Динамо» и покинул зону прямого вылета.

Перед этим в «Химках» сменился главный тренер. Подмосковный клуб провалил начало сезона, набрав в восьми матчах лишь три очка. Дмитрий Гунько прошёл точку невозврата в матче с «Краснодаром», который «Химки» проиграли со счётом 2:7.

Гунько во главе «Химок» сменил Игорь Черевченко, который весьма неплохо работал с тульским «Арсеналом». В конце прошлого сезона туляки забуксовали, после чего Черевченко покинул команду. Но именно под его руководством клуб добрался до квалификации Лиги Европы, что уже является огромным достижением.

Провальные 10 минут

Конечно, оценивать игру обновлённых «Химок» под одному матчу было бы нецелесообразно. Но в первые минуты встречи казалось, что подмосковный клуб может повторить те самые 2:7. «Динамо» сразу бросилось вперёд, а хозяева выглядели откровенно растеряно. Концентрацию сохранял лишь голкипер Илья Лантратов, который уже в дебюте ногами отбил опаснейший удар пяткой Николая Комличенко, помешав состояться голу-шедевру. В эти минуты казалось, что у «Химок» нет никаких шансов, но затем игра перевернулась. Постепенно хозяева стали действовать куда более уверенно, прекратили пожар перед своей штрафной, а на 19-й минуте и вовсе вышли вперёд после точного удара Александра Ломовицкого.

После того, как «Химки» неожиданно вышли вперёд, хозяева выкатили настоящий «автобус». Впрочем, нельзя сказать, что «Динамо» ставило какие-то нерешаемые задачи перед обороной соперника. Да, москвичи в итоге нанесли 19 ударов, 9 из которых пришлись в створ. Лантратов совершенно точно стал главным героем встречи, но реально голевых шансов у москвичей было лишь несколько.



При этом «Химки» позволяли сопернику довольно много. Состав хозяев явно далёк от боевого по меркам РПЛ, воспользоваться образовавшимися дырами в обороне «Динамо» «Химки» тоже не смогли. При этом хозяева регулярно получали шансы для контратак, но так их и не использовали

В концовке Кирилл Новиков задействовал всех, кого только мог. Появление Сильвестра Игбуна сделало атаку «Динамо» более разнообразной. И именно у Игбуна был лучший шанс, когда он не смог головой с нескольких метров отправить мяч в цель.

Черевченко дебютирует с победы, Новиков приближается к увольнению

Усреднённые позиции игроков на поле


«Динамо» в итоге не сумело отыграться. И по такой игре москвичи очков не заслуживали. «Химки» тоже провели откровенно невзрачный матч, только вот самоотдача вкупе с весьма посредственным соперником принесли результат.

В ожидании Глушакова

После смены тренера и гендиректора, похоже, в «Химках» решили заняться и селекцией. На матче с «Динамо» на стадионе присутствовал Денис Глушаков, находившийся в компании Романа Шишкина. Слухи о переходе Глушакова в «Химки» ходят уже давно. И вполне вероятно, что за Денисом в подмосковный клуб последует и опытный Шишкин.


Сейчас состав «Химок» оставляет желать лучшего. Правда, есть большие сомнения в том, что Глушаков или Шишкин могут стать серьёзным усилением. В Подмосковье уже собрали внушительную компанию из тех, кто раньше был на слуху. Пример Владимира Дядюна доказывает, что жить прошлым – не лучшая идея.

Туманное будущее Новикова

После позора в еврокубках ходили слухи об увольнении Новикова из «Динамо». Но в итоге тренеру дали ещё один шанс. На вылет из еврокубков «Динамо» отреагировало тяжёлой победой над «Ахматом», где всё решил гол в добавленное время. Только вот матч с «Химками» показал, что в команде серьёзные проблемы.

Бело-голубые уже несколько матчей играют в унылый футбол без мысли и желания. Всё это происходит на фоне слухов о конфликте Новикова и Максимилиана Филиппа – главного приобретения «Динамо» (в финансовом плане). К слову, Филипп не попал в заявку «Динамо» на матч с «Химками».

Если Новиков в итоге будет отправлен в отставку, то решение руководства ничуть не удивит. После сенсационной победы над «Зенитом» «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» (1:1), проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2), «Рубину» (0:1), «Химкам» (0:1) и победило «Ахмат» (1:0). Меньше «Динамо» в РПЛ забили лишь «Ротор» и «Уфа», занимающие две последние строчки в турнирной таблице. Аргументов в пользу Новикова остаётся всё меньше.


РПЛ. 9 тур

"Химки" - "Динамо" - 1:0 (1:0)

Гол: Ломовицкий, 19.

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон, Идову, Боженов, Трошечкин, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Дядюн (Конате, 79).

"Динамо": Шунин, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Рауш, 70), Паршивлюк, Фомин, Моро, Шиманьски, Лесовой, Н'Жи (Грулёв, 46), Комличенко (Игбун, 70).

Предупреждения: Куат, 9, Евгеньев, 42, Фомин, 43, Кухарчук, 57, Скопинцев, 64, Данилкин, 66, Идову, 85, Тихий, 90.

Фото: Твиттер "Химок"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Динамо Химки Черевченко Новиков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Черевченко: много кого хочу видеть в "Химках", но это зависит не только от меня
Черевченко дебютирует с победы, Новиков приближается к увольнению 1
Лука Джорджевич близок к переходу в клуб Серии А 1
Новиков: отставка? Это прерогатива руководства "Динамо" 8
Защитник "Наполи" Хюсай не перейдет в "Спартак" 6
"Химки" впервые одержали победу в сезоне РПЛ, обыграв "Динамо" 36
Орлов: Тедеско, как ты раньше не мог понять, что надо довериться Кутепову? 10
Давиташвили: Кварацхелию можно назвать грузинским Месси. "Локомотив" сделал большую ошибку 2
Глушаков присутствует на матче "Химки" - "Динамо"
Первый канал покажет матч Россия - Турция
"Монца" объявила о переходе Боатенга
Игнатьев: Черчесова волнуют вопросы обороны, поэтому он пригласил Жирова
Влашич: я остаюсь в ЦСКА 5
Черевченко: в СМИ много пишут о Глушакове, но не все получается
Руководство "Уфы": Евсеев никуда не уходит
Черчесов: дайте Кузяеву принять решение, которое он хочет 1
Евсеев: кризис - понятие растяжимое, впереди еще много матчей
"Ростов" отдал Смирнова в аренду в "Оренбург"
Черчесов: что Кокорин должен сделать, чтобы его вызвали? Для начала играть так, как надо 3
"Химки" - "Динамо". Комличенко и Лесовой в стартовом составе
Черчесов: хотим сравнить Жирова с теми, кто у нас на сборах 2
"Лейпциг" объявил о трансфере Гвардиола
Источник: "Зенит" предложил "Удинезе" за де Пауля 30 млн евро 26
РПЛ и РФС проведут проверку газона стадиона "Фишт"
"Химки" интересуются Суторминым 2
"Майнц" отправил в отставку главного тренера
Алибеков: нужно организовать тренерам "Ротора" теплый прием 3
Бывший игрок "Химок" Сигневич перешел в БАТЭ
Зайнутдинов: в матче против "Урала" отдадим все силы ради победы 1
Месси обошел Роналду в списке самых продаваемых спортсменов. Хабиб стал седьмым 3
Все новости