Черевченко дебютирует с победы, Новиков приближается к увольнению

Перед этим в «Химках» сменился главный тренер. Подмосковный клуб провалил начало сезона, набрав в восьми матчах лишь три очка. Дмитрий Гунько прошёл точку невозврата в матче с «Краснодаром», который «Химки» проиграли со счётом 2:7.
Гунько во главе «Химок» сменил Игорь Черевченко, который весьма неплохо работал с тульским «Арсеналом». В конце прошлого сезона туляки забуксовали, после чего Черевченко покинул команду. Но именно под его руководством клуб добрался до квалификации Лиги Европы, что уже является огромным достижением.
Провальные 10 минут
Конечно, оценивать игру обновлённых «Химок» под одному матчу было бы нецелесообразно. Но в первые минуты встречи казалось, что подмосковный клуб может повторить те самые 2:7. «Динамо» сразу бросилось вперёд, а хозяева выглядели откровенно растеряно. Концентрацию сохранял лишь голкипер Илья Лантратов, который уже в дебюте ногами отбил опаснейший удар пяткой Николая Комличенко, помешав состояться голу-шедевру. В эти минуты казалось, что у «Химок» нет никаких шансов, но затем игра перевернулась. Постепенно хозяева стали действовать куда более уверенно, прекратили пожар перед своей штрафной, а на 19-й минуте и вовсе вышли вперёд после точного удара Александра Ломовицкого.
После того, как «Химки» неожиданно вышли вперёд, хозяева выкатили настоящий «автобус». Впрочем, нельзя сказать, что «Динамо» ставило какие-то нерешаемые задачи перед обороной соперника. Да, москвичи в итоге нанесли 19 ударов, 9 из которых пришлись в створ. Лантратов совершенно точно стал главным героем встречи, но реально голевых шансов у москвичей было лишь несколько.
? «Химки» прерывают безвыигрышную серию из 23 матчей в рамках Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2020
? В 2009 году подмосковная команда покинула высший дивизион, проиграв в 15 турах подряд.#МАТЧПРЕМЬЕР #ХимкиДинамо pic.twitter.com/gPvv4txxxp
При этом «Химки» позволяли сопернику довольно много. Состав хозяев явно далёк от боевого по меркам РПЛ, воспользоваться образовавшимися дырами в обороне «Динамо» «Химки» тоже не смогли. При этом хозяева регулярно получали шансы для контратак, но так их и не использовали
В концовке Кирилл Новиков задействовал всех, кого только мог. Появление Сильвестра Игбуна сделало атаку «Динамо» более разнообразной. И именно у Игбуна был лучший шанс, когда он не смог головой с нескольких метров отправить мяч в цель.
Усреднённые позиции игроков на поле
«Динамо» в итоге не сумело отыграться. И по такой игре москвичи очков не заслуживали. «Химки» тоже провели откровенно невзрачный матч, только вот самоотдача вкупе с весьма посредственным соперником принесли результат.
В ожидании Глушакова
После смены тренера и гендиректора, похоже, в «Химках» решили заняться и селекцией. На матче с «Динамо» на стадионе присутствовал Денис Глушаков, находившийся в компании Романа Шишкина. Слухи о переходе Глушакова в «Химки» ходят уже давно. И вполне вероятно, что за Денисом в подмосковный клуб последует и опытный Шишкин.
Сейчас состав «Химок» оставляет желать лучшего. Правда, есть большие сомнения в том, что Глушаков или Шишкин могут стать серьёзным усилением. В Подмосковье уже собрали внушительную компанию из тех, кто раньше был на слуху. Пример Владимира Дядюна доказывает, что жить прошлым – не лучшая идея.
Туманное будущее Новикова
После позора в еврокубках ходили слухи об увольнении Новикова из «Динамо». Но в итоге тренеру дали ещё один шанс. На вылет из еврокубков «Динамо» отреагировало тяжёлой победой над «Ахматом», где всё решил гол в добавленное время. Только вот матч с «Химками» показал, что в команде серьёзные проблемы.
Бело-голубые уже несколько матчей играют в унылый футбол без мысли и желания. Всё это происходит на фоне слухов о конфликте Новикова и Максимилиана Филиппа – главного приобретения «Динамо» (в финансовом плане). К слову, Филипп не попал в заявку «Динамо» на матч с «Химками».
Если Новиков в итоге будет отправлен в отставку, то решение руководства ничуть не удивит. После сенсационной победы над «Зенитом» «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» (1:1), проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2), «Рубину» (0:1), «Химкам» (0:1) и победило «Ахмат» (1:0). Меньше «Динамо» в РПЛ забили лишь «Ротор» и «Уфа», занимающие две последние строчки в турнирной таблице. Аргументов в пользу Новикова остаётся всё меньше.
РПЛ. 9 тур
"Химки" - "Динамо" - 1:0 (1:0)
Гол: Ломовицкий, 19.
"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Гапон, Идову, Боженов, Трошечкин, Куат (Тихонов, 46), Ломовицкий (Липовой, 79), Кухарчук, Дядюн (Конате, 79).
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Рауш, 70), Паршивлюк, Фомин, Моро, Шиманьски, Лесовой, Н'Жи (Грулёв, 46), Комличенко (Игбун, 70).
Предупреждения: Куат, 9, Евгеньев, 42, Фомин, 43, Кухарчук, 57, Скопинцев, 64, Данилкин, 66, Идову, 85, Тихий, 90.
Фото: Твиттер "Химок"