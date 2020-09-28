Черевченко дебютирует с победы, Новиков приближается к увольнению

? «Химки» прерывают безвыигрышную серию из 23 матчей в рамках Тинькофф РПЛ.



? В 2009 году подмосковная команда покинула высший дивизион, проиграв в 15 турах подряд.#МАТЧПРЕМЬЕР #ХимкиДинамо pic.twitter.com/gPvv4txxxp