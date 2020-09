View this post on Instagram

?Хорошее кино ?? На любои? фильм есть свое? мнение. Мне было интересно самому и что важно, Платон весь фильм эмоционально переживал за героя и теперь знает историю футболиста Эдуарда Стрельцова! Смотрите сами и показывайте детям ? @actorsashapetrov спасибо ??????