Как сообщает источник, ростовчане согласились на условия итальянского клуба. "Дженоа" предложил 9 млн евро за узбека, включая все бонусы. "Ростов" также получит 15% от следующей продажи игрока.
25-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с лета 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл девять матчей, забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: "СЭ".
Источник: "Ростов" согласился продать Шомуродова в "Дженоа"
Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов может перейти в итальянский "Дженоа".
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!