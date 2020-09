Матч Кубка России "Звезда" - "Оренбург" отменен

View this post on Instagram

Матч Бетсити Кубка России «Звезда» (Пермь) – «Оренбург» не состоится! Решением Роспотребнадзора Пермского края, матч Бетсити Кубка России «Звезда» - «Оренбург», который должен был пройти 30 сентября, не состоится в связи с выявлением нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на COVID-19. Команда «Звезда» помещена на карантин до полного выздоровления. ФК «Оренбург» желает здоровья футболистам и сотрудникам ФК «Звезда».