"Отставка Кирилла Новикова - понятный шаг и логичный. Причем даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды.
Много обсуждали сложившуюся ситуацию, и поняли, что игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились", - сказал Белкин.
Также Белкин заявил, что вопрос с новым главным тренером команды будет решен в ближайшее время.
Сегодня Новиков покинул пост главного тренера "Динамо", а руководить командой в ближайшем матче 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" будет Александр Кульчий, который назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Вчера московская команда потерпела поражение в матче 9-го тура РПЛ с "Химками" со счетом 0:1.
Источник: Sport24
Руководство "Динамо" прокомментировало отставку Новикова
Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин рассказал об отставке главного тренера Кирилла Новикова.
Фото: ФК "Динамо"
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