Московский клуб намерен приобрести Хюсая и предложил "Наполи" за игрока 7 млн евро, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. "Спартак" готов подписать контракт с защитником на пять лет с зарплатой 3 млн евро за сезон.
В минувшем сезоне Серии А Хюсай провел 20 матча, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
"Спартак" готов приобрести Хюсая за 7 млн евро
Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай нужен "Спартаку".
Фото: Reuters
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