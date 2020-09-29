- Во-первых, у тульского "Арсенала" есть главный тренер. Во-вторых, мы даже не в курсе, где сейчас находится и работает Олег Кононов. И работает ли вообще. В-третьих, его появление в "Арсенале" невозможно, - цитирует Аджоева "Чемпионат".
Сообщалось, что руководство "Арсенала" уже имело разговор с 54-летним специалистом, однако Кононов пока не согласился возглавить тульскую команду. Ранее он уже был главным тренером "Арсенала" с июня по ноябрь 2018 года.
Последним клубом Кононова была "Рига", которую он покинул в этом месяце из-за семейных проблем. Ряд СМИ сообщал, что у тренера заболела дочь.
В текущем сезоне РПЛ по итогам девяти туров "Арсенал" занимает 12-е место, набрав 8 очков.
Президент тульского "Арсенала" отреагировал на слухи о возвращении Кононова
Президент тульского "Арсенада" Гурам Аджоев прокомментировал информацию о возможном возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды.
Фото: "СЭ"
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