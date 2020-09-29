- Что касается момента с рукой Куликова в своей штрафной на 29-й минуте, то у ЦСКА 11-метровый украли - Вилков не назначил пенальти в ворота "Локомотива". Но по этому моменту претензии стоит предъявлять, скорее, Карасёву - ему уже психологически тяжело работать. Отсудил два матча подряд, потом VAR… Ему отдыхать надо, а его тащат на работу. Других нет, что ли? - цитирует Федотова "Чемпионат".
Счет в матче открыл Федор Смолов на последних минутах первого тайма. Результативный пас на форварда сделал Антон Миранчук. Сразу после перерыва Смолов мог оформлять дубль, но мяч после удара нападающего попал в штангу.
В середине второго тайма ЦСКА остался в меньшинстве. Арбитр Вилков показал Кристияну Бистровичу вторую желтую карточку за опасную игру в чужой штрафной.
Благодаря победе в дерби "Локомотив" занимает шестое место после девяти туров, ЦСКА остался четвертым. У красно-зеленых 15 очков, у "армейцев" - 16.
Арбитр Федотов: у ЦСКА украли 11-метровый, Вилков не назначил пенальти в ворота "Локомотива"
Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с не назначением пенальти в ворота "Локомотива" в матче 9-го тура с ЦСКА (1:0).
Фото: кадр трансляции "Матч ТВ"
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