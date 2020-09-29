- Мне стало неприятно, как со мной решили расстаться. Я всё ещё был игроком клуба, а под конец сезона начались высказывания: "Пускай Геркус объяснит, как они подписывали Медведева". Это неуважение ко мне. Плюс меня просто хотели выкинуть из клуба. Можно было сделать нормально: никакие цифры не называть, сесть, и поговорить, - цитирует Медведева Sports.ru.
Голкипер также добавил, что клуб не отдавал его в аренду, хотя он мог покинуть команду в каждое межсезонье. Зимой Медведев мог перейти в "Сочи", но главный тренер Юрий Семин не отпустил его.
Контракт "Рубина" с вратарём будет действовать до конца сезона-2021/2022. Ранее Медведев выступал за "Зенит-Ижевск", "Ростов" и "Локомотив". Последний раз до перехода в казанский клуб голкипер появлялся на поле в официальном матче в 2017 году. Всего в составе "железнодорожников" Медведев провёл 3 матча.
Голкипер "Рубина" Медведев: неприятно, как "Локомотив" пытался со мной расстаться. Меня хотели выкинуть из клуба
Вратарь "Рубина" Никита Медведев прокомментировал свой уход из "Локомотива".
Фото: Сергей Киврин / Матч ТВ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!