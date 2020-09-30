Итальянский клуб ведет переговоры о приобретении 25-летнего форварда. "Дженоа" планирует подписать с игроком контракт на три года с зарплатой 600-700 тысяч евро за сезон.
В текущем сезоне РПЛ Шомуродов в составе "Ростова" провел 8 матчей.
Источник: Metaratings
"Дженоа" хочет подписать Шомуродова на три года с зарплатой 600-700 тысяч евро
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов нужен "Дженоа".
Фото: ФК "Ростов"
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